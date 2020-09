Aktuelt med publikum i Bundesliga-opninga

sport

Ifølgje nyheitsbyrået DPA, som har snakka med personar som har delteke i samtalane, betyr det at det kan bli publikum på fotballkampar allereie frå seriestarten i 1. Bundesliga kommande helg.

Det er vedteke at ein startar eit prøveprosjekt som skal vare i seks veker og inneber at klubbane kan sleppe inn tilskodarar tilsvarande 20 prosent av kapasiteten på stadion.

Unntaket er den nordtyske delstaten Schleswig-Holstein, som visstnok vil tillate at 25 prosent av tribunekapasiteten blir nytta.

Det er samtidig ikkje klart om alle klubbane vil rekke å innføre endringane allereie til helgas kampar. Bundesliga opnar fredag, når tittelforsvarar Bayern München tek imot Schalke.

Situasjonen avheng av smittetal, og det skal gjerast ei ny nasjonal vurdering av koronavirussituasjonen først i slutten av oktober, skriv DPA.

Blir opp opna i fleire idrettar

Delstatsminister Markus Söder i Bayern er blant dei som tok til orde for at ein må velje ei felles løysing som alle delstatane kunne gå med på.

– Noko anna ville vore vanskeleg for ligaen og for å få det godkjent, sa han i forkant av videomøtet på tysdag mellom delstatsrepresentantane.

Söder forklarte at tanken er at ikkje berre fotballen kan ønskje tilskodarane velkommen tilbake, men også innandørsidrettar som volleyball, handball, basketball og ishockey.

– Det blir eit slags eksperiment, ein pilot, sa Söder.

Det betyr at norske idrettsstjerner som Erling Braut Haaland (fotball, Borussia Dortmund) og Sander Sagosen (handball, Kiel) kan komme til å spele føre ein god del tilskodarar allereie om kort tid.

Avgjerda er svært viktig for klubbane, som har vorte økonomisk hardt ramma av koronapandemien.

Ulikt

Frå før har fire Bundesliga-klubbar fått grønt lys for publikum i serieopninga. Werder Bremen og RB Leipzig har fått løyve til å sleppe inn 8.500 tilskodarar, medan Arminia Bielefeld kunne sleppe inn 6.500 menneske og Union Berlin 5.000.

Det var eigentleg venta at ei nasjonal publikumsløysing skulle komme først i samband med vurderinga til styresmaktene i oktober. Semja for idretten kan ifølgje DPA skape diskusjonar sidan enkelte delstatar har låge grenser for kor mange personar som kan vere samla på eit arrangement.

Det er òg sannsynleg at regionale styresmakter får det siste ordet for kor mange tilskodarar som blir sleppte inn, og reglane kan bli stramma inn avhengig av lokale smittetal.

(©NPK)