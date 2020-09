Ingen nye positive testar i Tour de France, rittdirektøren tilbake

sport

Dei siste testane vart alle utførte søndag og måndag, heiter det i ei pressemelding. Alle i Tour de France-bobla har vore testa fire gonger sidan dei vart samla før starten i Nice.

Ingen positive testar er ei forbetring frå førre kviledag. Då testa fire stykke frå støtteapparata til laga positivt, i tillegg til rittdirektøren Christian Prudhomme. Prudhomme gjorde comeback som rittdirektør tysdag etter å ha vore i karantene sidan førre måndag.

Prudhomme er òg testa på nytt, denne gongen med negativt resultat.

Med seks dagar igjen av touren har framleis ingen ryttar testa positivt. For Tour-arrangøren er dette ein siger.

– Vi kan konkludere med at smitteverntiltaka våre har vore ein suksess. Vi gjorde det vi var nøydde til. Alle seier at pandemien vil vare ei stund, men det er viktig at vi likevel held fram med å leve liva våre. Så lenge folk respekterer reglane og tek omsyn, så verkar det, sa Prudhomme før starten i La Tour du Pin.

Talet på koronasmitta er stigande i Frankrike, men dette gjeld tydelegvis ikkje i Tour de France.

