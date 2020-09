Håndballforbundet gir inntil 1 million kroner i støtte til Vipers og Elverum

sport

Handballpresident Kåre Geir Lio seier til VG at pengane til dei to klubbane ikkje går utover annan aktivitet.

– Vi har ein økonomi som gjer at vi kan bruke pengar meir treffsikkert og utviklingsorientert, seier Lio og minner om at dei under koronakrisa òg har innført ei ordning der klubbane på dei øvste nivåa sparer sju millionar kroner i påmeldingsavgifter.

– Vi har òg laga eit fond på sju millionar for dei som slit mest med lisensinnbetalingar og den typen ting.

Støtta til dei to klubbane er lagt opp slik at støtte frå norske styresmakter blir trekt frå. I klubbane blir nyheita om pengestøtta svært godt motteken.

Også andre norske lag som kan ta seg til spel i Europa kan få potensielt store ekstrautgifter, men Lio seier støtta til meisterligalaga ikkje ekskluderer andre.

– Vi må heile tida vurder situasjonen, seier handballpresidenten.

(©NPK)