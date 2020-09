Tufte og dobbelfiraren står over ro-EM

sport

Sunnmørsposten skriv at det var usemje i gruppa, men at dei stilte seg bak Tuftes argumentasjon for kvifor det var riktig å ikkje delta i eit B-prega EM.

– Vi har falle ned på ei avgjerd om ikkje å ta turen til EM i Poznan i Polen. Det var til slutt Olaf som trumfa igjennom avgjerda med argument om at vi er i ein god treningsfase og at vi at vi er betre enn nokon gong tidlegare. Vi har trena åtte månader utan skadar og sjukdom, som vi ikkje har fått til tidlegare og fysisk sett er alle i bra slag, seier Martin Helseth.

Firaren har notert seg for uoffisiell banerekord på Årungen og skal vere betre enn på dei første 250 meterane enn under VM i fjor.

Tufte er redd for at dei skal sleppe seg ned etter eit EM. Allereie 2. november startar oppkøyringa til OL i Tokyo neste sommar.

