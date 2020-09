Thiem vende 0–2 til siger over Zverev og tok sin første Grand Slam-tittel

sport

Den 2.-seeda austerrikaren fullførte ein etterlengta triumf med siffera 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7–6 (8-6). Det er seks år sidan førre gong ein mannleg tennisspelar vann sin første Grand Slam-tittel.

Zverev hadde sjansen til å serve heim sigeren på 5–3 i femte og avgjerande sett, men Thiem braut Så braut Thiem igjen til leiing 6–5 og hadde sjølv sjansen til å serve heim kampen, men Zverev svarte med det 15. servebrotet til finalen.

I tie-break utnytta Thiem sin tredje matchball og vann 8–6 etter fire timar og eitt minutt.

Thiem hadde vunne sju av sine ni tidlegare kampar mot Zverev, men austerrikaren kom kraftig bakpå då den 5.-seeda tyskaren tok kommandoen frå start framfor tomme tribunar på Arthur Ashe Stadium.

Zverev vann dei to første setta klart og trua med å feie motstandaren av banen, men så vakna Thiem og vann dei tre neste setta.

Ikkje sidan Marin Cilic vann US Open i 2014 hadde ein mannleg spelar vunne sin første Grand Slam-tittel. Det var allereie klart at Cilic ville få avløsning søndag. 23-årige Zverev hadde aldri tidlegare komme lenger enn til semifinale i nokon av dei fire store turneringane, men etter å ha vendt 0–2 til 3–2 i semifinalen mot Pablo Carreño Busta vart han sjølv offer for ei dramatisk vending i finalen.

(©NPK)