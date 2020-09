Eliteserien i futsal fekk grønt lys for spel

sport

Futsalsesongen startar normalt tidleg i november, og alt ligg no til rette for at eliteserielaga kan spele kommande sesong etter normalt oppsett. Norges Fotballforbund opplyser at dei like før helga fekk godkjent søknaden sin.

– Det er veldig gledeleg og viktig. Dette betyr at eliteserieklubbane i futsal kan komme i gang med kontakttrening innan kort tid, og det er avgjerande for eliteserien i futsal, seier Iver Strandheim, som er fagansvarleg for futsal i NFF.

Retningslinjene for innandørsfotballen er utarbeidd med basis i fotballforbundets og Norges Håndballforbunds protokollar for trening. Samtidig har Utleira Futsal vore sparringpartner og pilotklubb.

– Vi har lagt oss tett opp mot toppfotballprotokollen og også fått god hjelp frå særforbunda i bandy og basketball, seier Strandheim.

Europacup ventar

Utleira er regjerande seriemeister og skal spele meisterligakvalifisering i oktober. Derfor er det ekstra viktig for trondheimsklubben å komme i gang med treninga.

For å kunne starte sesongen må futsalklubbane forplikte seg til å etterleve krava i smittevernprotokollen, som mellom anna inneber nøye overvaking av helsetilstanden til spelarane og strenge reinhalds- og hygienekrav.

– No byrjar arbeidet med å lage kamp- og arrangementsprotokollar for eliteserien. Her kan vi òg støtte oss til det solide arbeidet som er gjort på toppfotballsida. Så håpar vi å komme snarleg i gang med treningar og kampar i resten av futsalen òg, seier Strandheim.

(©NPK)