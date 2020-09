Djokovic: – Eg har fått ein stor lærepenge

sport

Det var i fjerde runde i US Open at serbaren trefte ein linjedommar då han slo ballen bak seg i skuffelse over å ta tapt eit game i kampen mot spanske Pablo Carreno Busta.

– Eg jobbar mentalt og følelsesmessig like hardt som eg trenar fysisk. Eg prøver å gi den beste versjonen av med sjølv både på og utanfor banen. Eg forstår at eg kan ha nokre utbrot, men dette er noko av personlegdommen min og slik eg alltid har vore, seier han i forkant av grusturneringa i Roma.

– Eg skal ta dette inn over meg som ein stor lærepenge. Eg har tenkt nøye over det og forstått det. Eg har snakka med teamet mitt og at dette var noko slikt som uheldigvis kunne skje. Du må gå vidare, sa han.

Djokovic jaktar sin 18. Grand Slam-tittel. No må han vente til Roland Garros-turneringa.

– Eg kjem aldri til å gløyme det. Det er ein slik episode som vil forfølgje deg heile livet. Eg trur ikkje eg får noko større problem med å komme tilbake og prestere bra på tennisbanen, sa Djokovic.

Verdseinaren har walkover i 1. runde i ATP1000-turneringa på grus i Roma.

