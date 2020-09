Carlsen med delt siger i Champions Showdown i fischersjakk

sport

Carlsen hadde eit klart overtak mot Levon Aronian og ville med siger vore turneringsvinnar åleine, men så gjorde han eit tabbetrekk, og overtaket forsvann. Han rista på hovudet og var tydeleg misnøgd med seg sjølv. Partiet enda med remis etter 58 trekk.

– Det var synd, for eg følte at eg hadde ei god stilling, men så mista eg litt kontrollen, og så var det noko eg oversåg, sa Carlsen til Chess24 og la til at han er «mildt» skuffa.

– Det vart mindre då eg fann ut at Hikaru òg hadde spelt remis.

Då Carlsen rota bort sigeren hadde Nakamura nemleg allereie spelt remis mot Peter Svidler, noko amerikanaren verka endå meir misnøgd med. Han slo oppgitt ut med armane framfor videoskjermen.

– Alt i alt er nok utfallet som det burde vere, men både eg og Magnus burde ha vunne i det siste partiet, så vi er nok ganske misnøgde begge to, sa Nakamura til Chess24.

Overfor Chess24 røpte Carlsen at han hadde følgt med først på NBA-sluttspelet og såg på US Open-finalen på TV medan han spelte søndag.

God start

Carlsen var eit halvt poeng bak leiande Aronian etter to dagar, men var tilbake i delt leiing med armenaren etter at han slo Svidler med kvite brikker i det første partiet søndag. Russaren gav opp etter 31 trekk.

Samtidig spelte Aronian remis mot tidlegare verdsmeister Garri Kasparov.

I det neste partiet var Carlsen med svarte brikker ei stund i litt trøbbel mot Leinier Dominguez, men han utlikna stillinga, og det enda med remis etter 44 trekk.

Aronian tapte for Maxime Vachier-Lagrave, og dermed var Carlsen og Nakamura i delt leiing før den siste runden. Med remis for begge vart det delt siger.

Seks av ni

Carlsen slo Vachier-Lagrave og Fabiano Caruana fredag, men spelte remis mot Kasparov etter å ha gitt frå seg overtaket med ein tabbe i 43. trekk. Det var første gong han møtte Kasparov sidan han i 2004 møtte han som 13-åring og greidde remis.

Laurdag spelte Carlsen remis mot Nakamura før han fekk sitt einaste tap i turneringa mot Wesley So. Han slo tilbake med siger mot Alireza Firouzja. Totalt vart det seks poeng av ni moglege.

