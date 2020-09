Mowinckel på veg tilbake: – Det er glede i kvar sving

sport

Etter ei god treningsøkt på Olympiatoppen tek alpinstjerna seg tid til ein alpinprat med NTB om sesongen som står for døra. Alpinsesongen startar i Sölden 17. oktober, men den går garantert utan Ragnhild Mowinckel.

Når ho er tilbake med startnummer på brystet er framleis heilt i det blå. Først må ho bli 100 prosent frisk etter korsbandskaden.

– Det er tida som får vise, svarer 27-åringen på spørsmål om når ho trur ho er tilbake.

– Eg har ikkje hastverk, men å komme tilbake i løpet av denne sesongen er absolutt planen. Å komme tilbake sterkare enn eg var er ei bra målsetjing, men noko resultatorientert mål har vi ikkje sett endå, seier ho vidare.

Kunne vore idiot

Det er ikkje mange dagane sidan ho kom heim frå den første landslagssamlinga si på ski. På Instagram delte ho opplevinga etter 283 dagar utan skikøyring utandørs. På sommarskisenteret på Galdhøpiggen (Juvass) fekk ho svara ho var på jakt etter.

– Eg er ikkje rask for augneblinken, men for meg er det ein progresjon som går som ei djup trapp med lange trappetrinn. Ein løfter nivået litt og så blir ein der ei stund – og så løftar ein nivået litt til.

– Eg kunne vore idiot og berre peisa på vidare, men eg skal bruke den tida det tek, seier Mowinckel.

– Heilt konge

Ikkje berre var det godt å komme seg på skia igjen, men det var òg ei glede å vere tilbake på samling med landslaget.

– Det var «heilt konge». Det er høg trivsel, og det er mykje av grunnen til at ein driv med dette òg. Det er glede i kvar sving, seier Molde-jenta til NTB.

Korsbandskadane har ikkje dempa lysta til å halde fram på toppnivå. Ho er framleis svolten på meir, men det verkar som det er mest opp til kneet kor lenge ho held fram.

– Eg kjem ikkje til å ofre liv og lemmar for å ha ein utruleg lang karriere. Eg har allereie oppnådd ting eg er utruleg stolt over og glad for at eg har fått oppleve, seier Mowinckel med to OL-sølv i blikket.

Botn av gryta

OL-medaljane vart vunne i februar 2018. Månaden etter (9. mars) tok ho den første verdscupsigeren sin. På dagen eitt år seinare gjekk det gale på trening før verdscupavslutninga i Andorra. Etter eit skrekkfall vart det konstatert at eit avrive fremre korsband.

Under trening på Bjorli i november i fjor rauk korsbandet igjen, nærast utan at ho merka det. Skaden, som tok Mowinckel på senga, var dårlege nyheiter.

– Då var eg i botnen av gryta. Det verste var sjokket, i alle fall når ein ikkje veit at det har skjedd.

Dermed var det berre å rykkje tilbake til start, og gå laus på ein ny lang rehabiliteringsperiode.

– Eg er veldig glad for at det skjedde i rolege og kontrollerte omgivnader, for det seier litt om kor dårleg det stod til med det knea. Eg er glad for at det ikkje skjedde i Lake Louis i 130 kilometer i timen. Då kunne utfallet vore mykje verre.

Fortener at det går betre

Men denne gongen verkar 27-åringen meir positiv enn på lenge.

– Eg har komme lenger no enn eg gjorde førre gong, og det er eit positivt teikn. Ein må ha trua, eller så er det berre å gi seg.

– Eg kan ikkje seie at det ikkje kjem til å gå bra den gongen her heller, men det er ein del faktorar no som har vore positive, som til dømes at eg har vore på ski og at ting fungerer greitt.

Etter to korsbandskadar på rappen håpar Mowinckel at ho har hatt nok uflaks på ei stund.

– Eg håpar det. Eg føler verkeleg at eg har fortent at det går litt betre no. Men det er alltid ein risiko. I alle fall når ein kjem tilbake etter to korsbandskadar, då er ein endå meir utsett igjen.

Men går alt som det skal får vi sjå den smørblide 27-åringen tilbake i verdscupen denne sesongen.

