Friidrettstopp om utøvarar som er redde for å reise til NM: – Vi lèt dei velje sjølve

Han leier den største troppen som er påmeld til neste helgs friidretts-NM, men Ertzgaard er ikkje sikker på om det blir noko av meisterskapen. NM skulle eigentleg gått av stabelen i juni, men er flytta på grunn av virussituasjonen.

Bergen er no raudt og ramma av koronatiltak. Først måndag tek Norges Friidrettsforbund avgjerda om det blir nokon meisterskap eller ikkje.

– Eg synest vi skulle hatt ei avklaring no og ikkje venta til måndag. Personleg er eg innstilt på at det blir NM, men er eg ikkje overraska viss det blir avlyst heller, seier Ertzgaard til NTB.

Tjalve sender etter planen 36 utøvarar og 7 leiarar vestover. Men fleire, både trenarar og utøvarar, har sagt dei synest det er ubehageleg å skulle dra til Bergen no. Ein trenar har sagt nei til å reise.

– Det er nokre utøvarar som synest det her er veldig uheldig, og det respekterer eg. Eg kjem til å informere alle og seie at folk får velje sjølve om dei vil dra eller ikkje. Eg kan ikkje setje nokre krav til at folk må bli med, seier Ertzgaard.

Fekk kjenne koronafrykta

Han seier tankane først og fremst går til arrangøren av NM, Fana IL, som er i ein vanskeleg situasjon.

– Totalt sett med 2020 og covid-situasjonen, har norsk friidrett komme veldig godt ut av det. Viss det ikkje blir NM, er det kanskje det verste som skjer i år, og det er etter mi meining ikkje så ille, seier friidrettstoppen.

Ertzgaard meiner det i alle fall blir nødvendig å fylle opp bagasjen med Antibac før reise. Tjalve er booka inn på arrangørhotellet ved Flesland.

– Eg reknar med at hotellet har løysingar med tanke på kor mange som slepp inn i frukostsalen og lunsj og sånn. Så er det ei utfordring med logistikken ned til stadion, vi må berre ha med masse Antibac, så enkelt er det.

Sjølv har han fått kjenne på koronafrykta då han vart svært sjuk etter ein juniormeisterskap på Jessheim tidlegare i haust. Koronaprøva var negativ, men ventetida ubehageleg.

– Frå eg bestilte time til eg fekk resultatet var det ei ubehageleg kjensle, for viss eg var positiv måtte eg gå offentleg ut og seie at alle som hadde snakka med meg må i karantene. Ingen blir sette i gapestokk i Noreg, men eg kjende på at det der var veldig ubehageleg, seier han.

Stolar på styresmaktene

I Karsten Warholms klubb, Dimna IL, deler mange Ertzgaards synspunkt.

– Det viktigaste er at NM kan gjennomførast på ein måte der folk føler seg trygge og har det bra. Er ikkje det mogleg, lever vi greitt med det, seier Dimna-leiar Kjersti Kleven til NTB.

Ho har ikkje fått tilbakemeldingar frå utøvarar eller trenarar som ikkje vil reise til Bergen, men fortel at utøvarane følgjer og diskuterer situasjonen tett.

– Det er ingen som treng å reise viss dei ikkje vil. Vi legg ikkje press på utøvarane våre om å reise. Det skal først og fremst vere ei gøy oppleving for dei, seier ho.

NM blir innleia kommande fredag føresett at styret i Norges Friidrettsforbund gir grønt lys.

