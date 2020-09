Azarenka slo ut storfavoritt Serena Williams, Osaka neste i US Open-finalen

sport

Serena Williams opna semifinalen sterkt med å ta det første settet 6–1. Då køyrde ho over motstandaren. Deretter snudde det heilt, og kviterussaren Azarenka tok dei to neste med 6-6, 6–3.

Dermed var det over og ut for Williams på Flushing Meadows. Azarenka tok sin første Grand Slam-siger over Serena Williams på elleve forsøk.

Viktoria Azarenka er klar for tredje US Open-finale. Ho var sist i finalen for sju år sidan. Hennar siste Grand Slam-siger kom i 2013. Då forsvarte ho sigeren i Australian Open.

– Er det verkeleg sju år sidan? Det er yndlingstalet mitt, og då var det antakeleg meininga. Eg er veldig glad for denne moglegheita, sa Azarenka, som tapte US Open-finalen mot Serena Williams i 2012 og 2013.

I finalen ventar japanske Naomi Osaka. Ho slo amerikanske Jennifer Brady 7–6. 3-6, 6–3 i semifinalen sin. Osaka tok sin første Grand Slam-tittel i US Open i Flushing for to år sidan etter siger over Serena Williams i finalen.

Finalen blir spelt natt til søndag norsk tid.

(©NPK)