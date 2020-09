Skien er tildelt NM-veka 2022

sport

Totalt omfattar arrangementet mellom 20 og 30 ulike idrettar.

– Vestfold og Telemark idrettskrins er både audmjuke og stolte over at Skien er tildelt NM-veka sommar i 2022. Å vere vertskap for NM-veka betyr enormt mykje for idretten regionalt og lokalt, og det «nye» fylket vårt og Skien kommune som ikkje er bortskjemde med å halde idrettsarrangement av denne storleiken, seier Sondre Fjelldalen, organisasjonssjef i Vestfold og Telemark idrettskrins, i ei pressemelding.

Frå før er det avgjort at NM-veka sommaren 2021 skal arrangerast i Sarpsborg. NM-veka vinteren 2021 blir arrangert i Trondheim og Stjørdal.

Trass koronapandemien vart NM-veka i 2020 arrangert på arenaer i Hamar, Stange, Løten og Elverum.

