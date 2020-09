Regjeringa opnar ikkje ytterlegare opp for breiddeidretten

sport

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie var klokkeklare under pressekonferansen på torsdag.

– Smittetala viser at situasjonen er svært skjør, og vi er i ein uviss situasjon. Vi ønskjer ikkje å stengje meir ned, men vi kan ikkje opne meir no. Dei neste vekene vil avgjere vegen vidare, sa statsminister Solberg.

Ho bad befolkninga vere førebudde på ytterlegare tiltak.

Dette betyr at det ikkje ligg an til ei opning av til dømes breiddefotballen i denne omgang. Spørsmålet er vel heller om det blir nokon breiddefotball i det heile denne sesongen.

– Tiltaka kan ikkje lettast på sjølv om vi veit at mange i til dømes kultur og idrett lengtar etter lettelsar, poengterte Erna Solberg.

Samtidig som det vart åtvara om at det kan komme ytterlege tiltak for å få ned smittetala, sa helseminister Høie at regjeringa samtidig planlegg for ei gradvis gjenopning av samfunnet, og nemnde nærkontakttrening for breidda og vaksne som ein del av ei slik gjenopning.

(©NPK)