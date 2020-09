Kjøll håpar breiddeidretten er i gang neste veke

sport

Utøvarar over 20 år på nivået under dei aller beste har fleire gonger vorte skuffa over gjentekne utsetjingar for igjen å kunne drive normal trening og spele kampar. Det spøkjer no for gjennomføringa av ei rekkje seriar i breiddefotballen. Regjeringa har varsla at det kjem ei ny vurdering rundt opninga av resten av breiddeidretten i midten av september. Idrettspresident Berit Kjøll kryssar fingrane. – Eg har trua på at det blir ei form for fotballsesong. Eg er optimist. – Og realist? – Eg er både optimist og realist. Men alt er avhengig av smittesituasjonen. Det hadde ikkje vore mogleg å starte med fotball og andre kontaktidrettar i delar av Østfold no. Det er sånt som er så øydeleggjande for oss, seier ho, og refererer til smitteutbrota i Sarpsborg og Fredrikstad.

– Eg ser fram til ein telefon frå kulturministeren der han seier at det går greitt å opne idretten med fase éin. Det hadde vore det beste, seier Kjøll, som legg til at alle kontaktidrettar då vil bli opna på lik linje.

Risiko

Kjøll seier ho har full tillit til at styresmaktene gjer dei riktige vurderingane for idretten.

– Eg veit at idrett er høgt på prioriteringslista. Risikoen knytt til å opne opp, mot å ikkje gjere det, ligg sjølvsagt hos styresmaktene. Vi har gjort vårt med tanke på det vi kan levere av smittevernprotokollar, etterleving av desse og ikkje minst utrullinga av koronavitkurs til heile idretten.

Kjøll fortel vidare at breiddefotballen og andre kontaktidrettar hadde vore i gang i starten av august viss det ikkje hadde vore for auken i smittetilfelle på seinsommaren.

– Vi var nokre få dagar unna å starte breiddesesongen for fullt. Basert på møtet vårt med styresmaktene 10. august forventa vi å få beskjed om ei snarleg opning. Vi skulle ha eit møte mellom norske idrettsleiarar og kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H), som eg gledde meg så mykje til. Så kom den frykta smitteboomen, og då måtte vi halde igjen. Då vart eg, og fleire med meg, skuffa.

Ho seier ho skjønner frustrasjonen til dei som vil komme i gang, men minner om at det er viktig å ha respekt for smitteverntiltaka.

– Alle har stått på for å få i gang idretten. Statsministeren har stått på, og både helseministeren og kulturministeren er genuint interesserte i å få i gang idretten.

Fryktar fråfall

Breiddeidretten, og spesielt kontaktidrettane, har sidan i sommar venta på eit svar på når dei kan komme i gang med seriespel og konkurransar. Det er heller ikkje lov med fullkontaktstrening. Det bekymrar Kjøll.

– Er det noko eg verkeleg fryktar i rolla mi som idrettspresident, er det fråfall. Samfunnet har ikkje råd til å sjå eit stort fråfall i idretten som følgje av koronaen. I tillegg fryktar eg redusert aktivitet og stram økonomi. Alt dette heng saman og vil bli som ein vond sirkel viss ein ikkje bryt den opp. Mindre pengar i klubbkassane kan bety redusert aktivitetstilbod, høgare kontingent for medlemmer, som igjen kan bety at færre har råd til å delta i idretten.

Ho har følgjande appell til alle som har gått lei, mista motivasjonen og vurderer å slutte med organisert idrett:

– Det har vore jobba veldig bra rundt omkring i klubbar. Eg synest jo at dei som vel å slutte no bør tenkje seg om ein gong til. Eg er ganske sikker på at dei vil vende tilbake i den augneblinken heile breiddeidretten er i gang igjen, seier Berit Kjøll.

