Nettstad: United vil sleppe inn 12.000 tilskodarar i serieopninga

United ønskjer visstnok at heimekampen skal vere eit prøveprosjekt for å teste om det er forsvarleg å sleppe inn publikum på Premier League-kampar. Ifølgje The Athletic skal møtet med styresmaktene finne stad torsdag.

Vidare blir det hevda at United ønskjer å auke tilskodartalet til seinare heimekampar dersom dei skulle få grønt lys mot Palace og det blir ein suksess. Samtidig blir det understreka at United ikkje vil gjere noko som set tryggleiken i fare.

Old Trafford har til vanleg ein kapasitet på 76.000 menneske, og United meiner at det skal vere trygt å sleppe inn 12.000 tilskodarar på arenaen.

Ifølgje The Athletic finst det òg liknande planar i andre klubbar, blant dei Arsenal og Liverpool.

