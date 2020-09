Ewan spurta til siger i Tour de France

sport

Den 167,5 kilometer lange etappen frå Châtelaillon-Plage til Poitiers enda ikkje uventa i massespurt. Der var Ewan sterkast. Lotto Soudal-ryttaren tok dermed den andre etappesigeren sin i årets ritt.

Nærast følgde Peter Sagan og Sam Bennett.

Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff klarte ikkje komme seg heilt fram i front i spurten.

– Det var ganske hektisk på slutten. Eg var ikkje heilt sikker på at eg hadde vunne. Eg jubla for å vere på den sikre sida, sa Ewan i sigersintervjuet.

– Eg er kjempeglad for å ha to etappesigrar. Det tek vekk mykje press, la han til.

Einsam brotryttar

Franske Matthieu Ladagnous var einsam ryttar i brotet på onsdag. Den 35-årige veteranen stakk tidleg frå feltet, men fekk ikkje selskap av nokon.

Ein kort periode prøvde ei ny utbrytargruppe med den køyresterke sveitsaren Stefan Küng å i spissen køyre seg opp til Ladagnous, men det tillét ikkje hovudfeltet. Gruppa vart køyrd inn.

Dermed vart etappen på onsdag av den relativt rolege sorten, men alle i feltet kom seg likevel ikkje til mål. Austerrikaren Gregor Mühlberger måtte kaste inn handkleet med rundt fire mil igjen å sykle. Då var òg Ladagnous køyrd inn.

Dei første meldingane frå Bora-hansgrohe-laget gjekk ut på at Mühlberger var «utsliten». Ikkje lenge etter var Touren òg over for Astana-ryttar Ion Izagirre etter ein velt som også involverte eit knippe andre.

I alt har 15 ryttarar no brote årets ritt.

