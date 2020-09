Dårleg nytt for Premier League-fansen – tribunecomeback truleg utsett

sport

Det varsla den britiske statsministeren Boris Johnson onsdag.

Frå kommande måndag blir sosiale samankomstar med fleire enn seks personar forbode i England. Hittil har grensa vore 30 personar. Dei nye reglane gjeld utandørs og innandørs, inkludert parkar, pubar, restaurantar og privatbustader.

Onsdag vart det registrert 2.659 nye koronatilfelle i Storbritannia, dei aller fleste i England. Det får truleg konsekvensar òg for utsiktene fotballen har til å opne tribunane.

– Eg er redd at vi, slik situasjonen er no, må endre planane om å tillate større tilskodarmengder på arenaer seinare denne månaden, og at intensjonen om å la tilskodarar returnere til stadion og konferansar frå 1. oktober må reviderast, sa statsminister Johnson.

– Men det betyr ikkje at vi skrotar planen fullt og heilt, vi må berre revidere han, la han til.

Idrettsminister Oliver Dowden opplyser på Twitter at ingen planar så langt er endra, og at ein held fram med å planleggje «for det beste». Statsråden meiner det er håp om å ha «tilskodarar tilbake langt tettare opp mot normalen før jul».

