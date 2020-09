Warholm langt unna verdsrekorden i Ostrava

sport

Det var den svakaste tida av sunnmøringen på distansen denne sesongen. Warholm slo oppgitt ut med armane og hadde eit spørjande blikk då han kom i mål og såg si eiga tid. Han gjekk hardt ut frå start, og det kunne sjå ut til at han kom litt ut av rytmen mot slutten av løpet.

For drygt to veker sidan forbetra han sin eigen europarekord med 46,87 i Diamond League-stemnet i Stockholm. Det er 11 hundredels sekund bak Youngs verdsrekord frå OL i Barcelona i 1992.

Den må Warholm halde fram med å jakte på.

For første gong på ei stund fekk Warholm springe på ein arena med publikum. Arrangøren i Ostrava hadde fått løyve til å sleppe inn 5.000 tilskodarar på stemnet på tysdag. Publikum såg ut til å kose seg på ein solfylt og relativt vindstille arena.

Warholm vann løpet sitt enkelt, mot middels motstand. Ludvy Vaillant frå Frankrike tok 2.-plassen med 49,14, medan trear Vit Müller frå Tsjekkia kom i mål på tida 50,18.

Det er liten tvil om at Warholm er blant dei aller største stjernene på kontinentaltourstemnet. Han vart floge inn til Tsjekkia i reinaste Usain Bolt-stil i privatfly for å leggje til rette for verdsrekordforsøket.

(©NPK)