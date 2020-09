Verdseinar Barty trekker seg frå French Open

sport

Smittefrykt gjorde at Barty droppa US Open, som for tida blir spelt i New York, og frykta for koronaviruset er òg grunnen til at ho trekker seg frå årets French Open.

Den australske tennisstjerna vann sin første Grand Slam i Roland-Garros, også kjent som French Open, i fjor. Ho seier det var ei vanskeleg avgjerd, men at helsa til familien hennar og teamet er førsteprioritet.

– Fjorårets French Open var den mest unike turneringa i karrieren min, så dette er ikkje ei enkel avgjerd, seier ho i eit innlegg på Instagram.

– Det er to grunnar til avgjerda. For det første er det ein helserisiko som framleis eksisterer med covid-19. Den andre grunnen er førebuingane, som ikkje har vore ideelle fordi trenaren min ikkje har kunna trene meg på grunn av stengde delstatsgrenser i Australia, skriv ho vidare.

I slutten av juli kunngjorde Barty at ho droppa US Open og lova samtidig eit snarleg svar om French Open, som byrjar 27. september.

–Eg ser no fram til ein lang forsesong og sommar i Australia, seier Barty.

