Tour de France-sjefen testa positivt på koronaviruset, ingen ryttarar smitta

Det opplyste arrangøren i ei pressemelding tysdag.

Ifølgje nyheitsbyrået AFP og fleire andre franske medium er Tour-sjef Prudhomme sett i isolasjon. Han var ikkje til stades på starten av den 10. etappen tysdag. Preudhomme må no opphalde seg i karantene den kommande veka. Han er først tilbake i leiarbilen frå etappe 17. Francois Lemarchand overtek Prudhommes oppgåver i karanteneperioden.

– Det er den verste personen som kunne testa positivt. Ein må tenkje på at han hadde sjølvaste statsministeren i Frankrike sitjande i bilen nyleg. Kanskje fire–fem timar ved sida av kvarandre. Dei skal jo ha maske, så vi får håpe dei hadde det, men tenk deg sjølv så mange timar saman i bil, sa den tidlegare sykkelstjerna Thor Hushovd på TV 2s sending tysdag.

Han opna vidare for at Prudhommes positive test kan skape trøbbel for gjennomføringa av rittet.

– Det må ikkje gå så langt at dette ser dumt ut utover. Det er greitt at Tour de France lever i si boble, men politikarane tenkjer på korleis dette blir oppfatta av publikum og alle som følgjer dette, sa Hushovd.

Fire i støtteapparatet positive

Ryttarane og alle involverte i støtteapparata til dei ulike laga vart testa på kviledagen måndag i tråd med smittevernprotokollen for årets ritt.

Totalt vart 650 personar testa.

I ei pressemelding frå arrangøren blir det opplyst at fire personar i støtteapparata testa positivt. Dei fire tilhøyrer laga Cofidis, AG2R, Mitchelton-Scott og Ineos.

Sistnemnde er laget til regjerande Tour-vinnar Egan Bernal.

Kvartetten som har testa positivt har alle forlate rittet. Det same har ein person som tilhøyrer den tekniske staben rundt rittet.

Omfattande protokoll

Totalt er det 166 ryttarar igjen i feltet etter at fleire måtte gi seg i løpet av den første veka.

Det er utarbeidd ein omfattande helseprotokoll for å sikre gjennomføringa av Tour de France. Alle involverte skal testast på begge kviledagane, og enkelte lag gjennomfører òg ytterlegare testar utover dette.

Alexander Kristoffs UAE er blant desse.

