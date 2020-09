Solskjær-elev beklagar karantenebrot

sport

Onsdag la United ut ei unnskyldning frå 18-åringen på eigne nettsider.

– Etter å ha hatt tid til å reflektere rundt kva som skjedde, kan eg berre beklage til alle for den pinlege situasjonen eg har forårsaka, seier Greenwood.

– Det var uansvarleg av meg å bryte smittevernprotokollen, som er utarbeidd for å verne spelarar, leiarar og offentlegheita, legghan til.

Måndag vart det kjende at Phil Foden og Greenwood måtte reise heim til England medan landslagskollegaene flytta seg frå Island til Danmark. Årsaka var at duoen skulle ha hatt besøk av to kvinner på laghotellet i Reykjavik, noko kvinnene dokumenterte på biletdelingstenesta Snapchat.

Besøket var eit brot på smittevernprotokollen som fastslår at dei engelske stjernene skal halde seg skjerma for å hindre smitteutbrot.

