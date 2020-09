Røthe om ekstreme virustiltak: – Ja, takk!

sport

Ingen veit korleis den kommande langrennssesongen blir sjåande ut. Nøkternt sett er situasjonen meir uviss enn den var for nokre veker sidan. Koronasmitten aukar igjen i fleire land.

Det er ikkje enkelt å spå korleis sesongen blir.

– Eg er veldig spent. Eg tippar at det blir jobba intenst med å få til eit opplegg som er interessant for løparane, for dei som skal følgje løpa heimanfrå og for sponsorane. Eg er villig til å gå så langt som at ein er avhengig av å få til eit VM og helst nokre verdscuprenn for å redde sporten internasjonalt, seier Røthe til NTB.

Røthe føler seg trygg på at det blir ein del skirenn i Noreg i vinter.

– Kanskje òg nokre verdscuprenn om ikkje smittetala blir veldig mykje verre enn i andre land. Vi er avhengig av at sju av dei ti beste deltek for at det skal bli verdscupstatus. Det er nok ein del land som er usikre på om dei er i stand til å arrangere renn per i dag.

Offer

Røthe og langrennsleiren er villig til å strekke seg langt for at det skal vere mogleg å arrangere renn. Plan B for Det internasjonale skiforbundet (FIS) er at det blir arrangert renn i klyngjer på ein og same stad, om ikkje den vanlege terminlista kan følgjast.

32-åringen frå Voss med bustad Oslo ser ikkje det som noko offer.

– Ser du på kva folk med vanlege normaljobbar i Noreg har gjort sidan mars, så blir det småtteri for oss at vi må opphalde oss på same stad i eit par veker, først på vent i forkant og eventuelt i etterkant av renna. Det er ingen problem i det heile. Vi er avhengige av å kunne utøve yrket vårt. Eit VM bør vere enkelt å få gjennomført. Då er vi alle samla på ein stad. Det er mogleg det er naivt å tenkje slik, men eg gjer det no likevel, seier Røthe.

Testa

Røthe var i bra form på forsommaren, men i august fekk han trøbbel. Han måtte stå over Toppidrettsveka med uggen kropp.

– Eg var rett og slett sjuk, klein og uggen, og vi fann vel eigentleg ikkje ut kva det var for noko. Det var ei veke der eg var i rørsle, der eg gjekk eller sprang ein times tid per dag, elles var eg stort sett sengeliggjande.

Tankane kjem fort når du blir sjuk i perioden vi er inne med ein herjande pandemi verda over.

– Akkurat no er det ikkje så stas å bli sjuk med ei uggen kjensle i kroppen. Då byrjar du å gruble litt. Men det gjekk bra.

– Du testa deg for covid-19?

– Ja. Eg hadde ingen koronasymptom, men er du uggen er det greitt å ta ein sjekk.

