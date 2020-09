Linjedommar hetsa på nett etter å ha vorten treft av Djokovic

sport

– Ho har ikkje gjort noko gale, skriv Djokovic til fansen på sosiale medium.

Der tek han linjedommaren i forsvar etter at han måndag i frustrasjon slo ein ball rett i halsen til linjedommaren. Slaget var utilsikta, men reglane er likevel krystallklare: Djokovic vart diskvalifisert frå US Open, noko som fall fleire av serbarens fans tungt for brystet.

Linjedommaren, som hadde problem med å puste etter å ha vorte treft, har fått sinte Djokovic-fans på nakken etter at hennar Instagram-namn vart gjort kjent i enkelte serbiske medium. På det sosiale mediet skuldar fleire linjedommaren for «dårleg skuespill» og for å vere vond.

– Husk at linjedommaren som vart ramma har bruk for støtte av fellesskapet. Ho har ikkje gjort noko gale. Eg ber dykk om å vere støttande og omsorgsfulle, skriv Djokovic til fansen.

Episoden skjedde i 4.-runde av årets US Open i kampen mot Pablo Carreno Busta. Spanjolen leidde 6–5 i det første settet då «slaget» frå Djokovic ramma linjedommaren. Ho vart liggjande på bakken og heldt seg til halsen etter å ha vorte treft av verdseinaren.

(©NPK)