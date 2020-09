LSK-vending skapte høgspenning i førstedivisjon

sport

Thomas Lehne Olsen vart den store helten med to målgivande pasningar og den siste skåringa då Lillestrøm frå det 85. minuttet vende 0–1 til siger. Ebiye Moses og Fredrik Krogstad skåra dei to første måla, begge framspelt av Olsen. Dei to siste måla kom på overtid.

Serieleiar Tromsø gav frå seg poeng mot KFUM Oslo med 1–1 i ein kamp med tidlegare start og såg ut til å skulle få Ranheim opp i ryggen. I staden er det Ranheim som no kjenner pusten til rivalane i nakken.

Sogndal er oppe på same poengsum som 2.-plasserte Ranheim, fem poeng bak Tromsø. Kristoffer Hoven sørgde for det med hat trick. Han skåra to gonger på dei første åtte minutta då Sogndal tok imot Strømmen, og han fastsette sjølv resultatet til 3–0.

Sandnes Ulf slo Kongsvinger 1–0 og er på fjerdeplass tre poeng frå opprykksplass, medan LSK er ytterlegare poenget bak. Før mirakelvendinga låg Lillestrøm an til å hamne 10 poeng bak opprykksplass.

