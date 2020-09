Johaug tilbake i trening etter sommarsmellen

sport

Der kunne ho kose seg under strålande forhold og i ei løype på rundt fem kilometer saman med mellom andre landslagskollega Helene Marie Fossesholm.

– Det går mykje betre no. Eg tok det med ro ein periode og fekk mykje behandling av massørane på Olympiatoppen., seier ho til NRK.

Johaug deltok på Blinkfestivalen i starten av august, men då turen kom til Toppidrettsveka i Trøndelag var ho ikkje med.

Ifølgje pressemeldinga frå Skiforbundet hadde ho ikkje respondert som forventa på trening fram mot 19. august då pressemeldinga kom.

Nokre dagar etterpå forklarte ho mellom anna til VG at store mengder trening kombinert med ein tur til Lofoten med innlagde fjellturar i sommar truleg hadde vorte for mykje for henne.

– Eg trena veldig mykje før eg reiste til Lofoten. Men det er totalpakken, totalbelastninga som har vorte for stor. Vi skulle komme oss ned dei fjella òg, det er dei støytane som sette seg i beina, spesielt over knea. Det er grunnen til at eg har gått på ein liten smell, sa Johaug.

