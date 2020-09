Handball-EM for kvinner blir spelte i Trondheim

sport

Forbundet opplyser i ei pressemelding at ein har landa på Trondheim som EM-arrangør «etter ei samla vurdering».

Også Stavanger og Fornebu hadde sagt seg villig til å huse heile den norske delen av meisterskapen som blir arrangert i samarbeid med Danmark.

To innleiande grupper, éi gruppe i hovudrunden og dessutan medaljekampane skal spelast i Trondheim.

– Dei tre aktuelle kommunane har lova oss støtte dersom vi la meisterskapen til arenaen deira. Vi har opplevd ein velvilje og eit samfunnsansvar som har imponert meg. Derfor er det med blanda kjensler vi må takke nei til Telenor Arena og Stavanger Idrettshall denne gongen, seier handballpresident Kåre Geir Lio.

Han legg til at arenaen i Trondheims tilstand er det viktigaste argumentet for at ein samla seg rundt det alternativet.

– Mykje står att

EM blir arrangert i perioden 3.–20. desember. Mykje jobb skal gjerast før den tida, poengterer generalsekretær Erik Langerud i Håndballforbundet.

– Vi har framleis ein omfattande jobb å gjere. Vi må intensivere dialogen med norske styresmakter for å sjå på moglegheitene for at land som ikkje kjem frå EØS/Schengen-området, kan komme til Noreg. Vi må òg avklare med EHF (Det europeiske handballforbundet) korleis avtalen vi har inngått med dei skal tilpassast, i og med at dette blir så å seie ein rein TV-meisterskap.

Meisterskapen blir planlagd med eit tilskodartal på maksimalt 200 per kamp. Ved å velje berre éin arrangørby avgrensar ein utgifter, reising, logistikk og smitterisiko mest mogleg.

staten har garantert for det økonomiske i meisterskapen, og det ligg an til at EM får rundt 30 millionar kroner som følgje av bortfallet av billettinntekter. Alle kjøpte billettar blir refunderte.

Nøgd Lunde

Førre gong Noreg hadde heimemeisterskap for kvinner var VM i 1999, som gav gull. I 2010 spelte Noreg delar av EM på heimebane.

Superveteranen Katrine Lunde fekk nyheita om spelestad av NTB.

– Det høyrest veldig bra ut. Eg er kjempeglad berre vi får spele sjølv om vi jo ønskjer tilskodarar, seier målvakt Lunde til NTB.

Ho er høgst truleg med i troppen i EM i ein alder av vel 40 år. Då blir det tre veker i Trondheim i desember. – Det overlever eg, seier Lunde.

Trondheim fekk mykje ros for arrangementet av delar av mennenes EM i januar.

