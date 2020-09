Tennisstjerna Djokovic beklagar feilslag

sport

Djokovic var frustrert etter å ha tapt eit game, og det var då det famøse slaga kom.

Dommaren som vart treft, vart liggjande på bakken og halde seg til halsen etter å ha vorte treft av verdseinaren.

Djokovic skjønte fort at han hadde dumma seg ut og unnskylda seg. Han gjekk òg bort for å sjekke korleis det hadde gått med kvinna som vart treft.

Episoden skjedde i den 4. runden av årets US Open i kampen mot Pablo Carreno Busta. Spanjolen leidde 6–5 i det første settet då «slaget» frå Djokovic ramma.

«Unnskyld»

Den serbiske tennisstjerna hadde like før lagt seg ned på banen og fekk tilsyn av medisinsk personell for den venstre skuldra si. Då spelet vart gjenopptekne, braut Busta serven og Djokovic slo i sinne ballen med racketen. Den trefte linjedommaren.

Djokovic gav ingen kommentar like etter hendinga, men skriv på Instagram at han er «trist og tom» etter det som skjedde.

Han skriv at det går bra med linjedommaren, men at han er «ekstremt lei seg for å ha påført henne den påkjenninga. Så utilsikta. Så feil».

– Eg beklagar overfor US Open og alle involverte for åtferda mi, skriv han vidare.

Mistar poeng og pengar

Det amerikanske tennisforbundet (USTA) opplyser at Djokovic mistar alle rankingpoenga og prispengane på 250.000 dollar han har tent i turneringa.

Novak Djokovic var på jakt etter sin 18. Grand Slam-tittel då han vart kasta ut av turneringa. Diskvalifiseringa betyr at det for første gong sidan 2014 er nokon andre enn Djokovic som kjem til å vinne US Open.

Motstandaren Carreno Busta seier han oppfattar slaget som eit uhell og at turneringsleiinga har teke ei riktig avgjerd.

– Reglar er reglar. Dommaren og kontrollørane gjorde det rette, men det er ikkje ei enkel avgjerd, seier den spanske tennisspelaren.

(©NPK)