Sjøgren med tre debutantar mot Wales

Landslagssjef Martin Sjögren har teke ut spelarane som skal vere med i den kommande EM-kvalifiseringskampen mot Wales på Ullevaal.

Til liks med faren sin Bjørn Otto er dottera Emilie midtstoppar. Bragstads lagvenninne Julie Blakstad er òg debutant på seniornivå i landslagssamanheng, og det same er Vålerengas Celin Bizet Ildhusøy.

– Det er nokre nye med, som er ganske naturleg sidan det er lenge sidan førre samling. Det har skjedd mykje på seks månader og vi har teke med nokon yngre som ikkje har vore med tidlegare. Emilie Bragstad, Julie Blakstad og Celin Bizet Ildhusøy har alle gjort det veldig bra i Toppserien i år og tidlegare vore gode for aldersbestemde landslag. Det skal bli spennande å sjå dei i miljøet vårt. I tillegg er Guro Pettersen med for første gong under mi leiing, så det skal bli interessant å sjå henne i aksjon òg, seier landslagstrenar Martin Sjögren til fotball.no.

Sjøgren har valt å ta ut 25 spelarar mot normalt 23.

Det norske kvinnelandslaget var sist samla i Algarve i mars.

Dette er troppen: Cecilie Fiskerstrand (Brighton), Aurora Mikalsen (Tottenham), Guro Pettersen (Piteå), Ingrid Moe Wold (Everton), Emilie Woldvik (LSK Kvinner), Maren Mjelde (Chelsea), Emilie Bragstad (Rosenborg), Maria Thorisdottir (Chelsea), Tuva Hansen (Klepp), Kristine Minde (Rosenborg), Anja Sønstevold (Fleury), Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg), Frida Maanum (Linköping), Vilde Bøe Risa (Kopparbergs/Göteborg), Julie Blakstad (Rosenborg), Therese Sessy Åsland (Kristianstad), Guro Reiten (Chelsea), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Karina Sævik (PSG), Amalie Eikeland (Reading), Celin Bizet Ildhusøy (Vålerenga), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Synne Jensen (Vålerenga), Elise Thorsnes (Avaldsnes), Lisa-Marie Karlseng Utland (Rosenborg).

