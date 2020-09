Sørloth og Haaland på topp for Noreg i Belfast

sport

Det betyr at Joshua King uvanleg nok må starte på benken. Sørloth kom inn for King i heimekampen på fredag mot Austerrike og serverte Haaland det som vart Noregs einaste mål i 1-2-tapet.

Lars Lagerbäck gjer ytterlegare tre endringar i startellevaren, to av dei heilt nødvendige etter at Tore Reginiussen og Sander Berge forsvann ut av troppen med skadar dei pådrog seg på Ullevaal. Even Hovland kjem inn for Reginiussen i midtforsvaret, Markus Henriksen erstattar Berge på sentral midtbane.

Elles er Mohamed Elyounoussi tilbake etter å ha sona karantene, og han skyv Morten Thorsby ut på benken. Moi mista kampen mot Austerrike fordi han vart utvist mot Kypros i siste nasjonsligakamp i november 2018.

Noreg (4-4-2):

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Even Hovland, Haitam Aleesami – Stefan Johansen (kaptein), Markus Henriksen, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi – Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth.

