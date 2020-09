Messi dukka opp på Barcelona-trening

sport

Måndag publiserte Barcelona eit bilete der Messi poserer med klubbens nye rosa tredjedrakt. Seinare dukka superstjerna sjølv om på treningsfeltet, for første gong etter at den nye trenaren til klubben Ronald Koeman overtok.

Etter ein skuffande og tittellaus sesong, som vart avslutta med eit pinleg 2-8-tap for Bayern München i kvartfinalen i Meisterligaen, slapp Messi bomba om at han ville forlate Barcelona. 33-åringen ønskte å nytte seg av ein klausul i kontrakten som lét han gå gratis til ein annan klubb i sommar.

Klausulen seier likevel at han må seie frå innan 10. juni for å gå gratis. Dette stod Barcelona fast ved sjølv om årets sesong vart utsett på grunn av koronaviruset. Katalanarane meiner klubbar som vil kjøpe argentinaren må utløyse ein utkjøpsklausul på svimlande 700 millionar euro.

Fredag kom feiden til eit førebels punktum då Messi sjølv kunngjorde at han vart verande i klubben.

– Eg var sikker på at eg kunne forlate klubben gratis i sommar, for presidenten har alltid sagt at eg kan gjere det ved sesongslutt, sa Messi fredag.

– På grunn av det vil eg halde fram i klubben. No speler eg i klubben fordi presidenten sa at den einaste måten eg kan forlate klubben på, er at utkjøpsklausulen på 700 millionar euro blir betalt, og det er umogleg, seier Messi.

(©NPK)