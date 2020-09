BBC: Premier League-stjerner kan bli kasta ut av landslagstroppen

sport

Ifølgje fleire medium, blant dei BBC, skal unggutane ha brote fleire av dei interne smittevernreglane i laget.

Manchester City-spelar Foden og Manchester United-spelar Greenwood skal visstnok ha hatt besøk av to kvinner på laghotellet i Reykjavik, og kvinnene skal ha dokumentert besøket på biletdelingstenesta Snapchat.

Det betyr trøbbel, all den tid dei engelske stjernene skal halde seg skjerma for å hindre smitteutbrot.

Ifølgje BBC skal Det engelske fotballforbundet no sjå på skuldingane som blir retta mot dei to Premier League-profilane. Eit alternativ skal vere at landslagssjef Gareth Southgate kastar duoen ut av landslagstroppen.

Det skal igjen vere årsaka til Foden og Greenwood ikkje fekk vere med laget på det chartra flyet som gjekk frå Keflavik til København måndag.

Kampen på laurdag mellom Island og England enda 1–1. Tysdag møtest Danmark og England i Parken.

(©NPK)