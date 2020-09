Østfold-fotballen stansar all kampaktivitet etter smitteutbrot

sport

Måndag var rundt 2.300 personar i dei to kommunane i karantene etter smitteutbrotet. Den siste veka er 219 personar koronasmitta.

No tek òg fotballen grep for å forhindre ytterlegare smittespreiing. På Facebook-sidene sine opplyser krinsen at kampaktiviteten no blir lagt til sides.

«Alle våre klubber må omberamme kamper i inneværende uke i klassene fra og med 13 år og opp», heiter det i fråsegna.

Vidare blir det opplyst at kampane i barnefotballen (frå og med 12 år og ned) anten kan avlysast eller utsetjast.

Ut veka

Kampforbodet gjeld likevel ikkje dei laga som speler i seriar som blir organiserte av Norges Fotballforbund sentralt. Det gjeld mellom anna dei tre øvste nivåa på herresida.

Fotballkrinsen opplyser at ein rekke lag er ramma av smitteutbrotet, og at mange spelarar er sette i karantene.

«NFF Østfold registrerer også en betydelig usikkerhet og frykt i mange klubber, også utenfor de hardest rammede kommuner. Flere klubber og lag gir uttrykk for at de ikke ønsker å reise til Sarpsborg og Fredrikstad for å spille kamper og heller ikke ønsker lag fra disse kommunene til sine hjemmebaner», heiter det vidare.

Det siste leidde til avgjerda på måndag om å setje kampaktiviteten på pause. Den er i første omgang stansa ut denne veka.

Ventar på ny beskjed

Lag kan samtidig halde fram med treningar, føresett at ikkje lokale helsestyresmakter vedtek noko anna.

Klubbar blir samtidig oppmoda om å avgrense aktivitetar der spelarar frå fleire lagmiljø samlast. Fotballkrinsen har sjølv stansa all aktivitet i Landslagsskolen ut månaden.

Det blir varsla ei ny oppdatering på situasjonen kommande fredag.

