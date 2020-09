Norsk landslagsspelar klar for Frisk Asker

sport

Valkvæ Olsen har òg tidlegare spelt i Frisk Asker. Han kjem no frå svensk ishockey, men står utan kontrakt.

Koronapandemien har bidrege til at mange ishockeyspelarar er på jakt etter ein stad å spele fram til dei store ligaene skal starte opp. Det førte Valkvæ Olsen heim til Noreg og Frisk.

Eliteserieklubben er samstundes klar over at dei kan miste landslagsspelaren igjen når som helst.

– Han har i tillegg fått det nedskrive i kontrakten at han kan gå på dagen. Fram til det er dette vinn-vinn for begge partar. Han vil vere i toppen av mål-ligaen i Noreg, tippar eg. Og han kan vise seg fram for ein mogleg overgang til utlandet om det opnar seg igjen, seier Frisk-trenar Jan André Wold til VG.

Valkvæ Olsens avtale strekk seg fram til 1. desember.

