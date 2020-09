Messi-leiren slår tilbake mot La Ligas tolking av kontrakten

sport

I ei fråsegn signert Messis far, Jorge Messi, fredag, argumenterer Messi-leiren for at utkjøpsklausulen på 700 millionar euro ikkje gjeld. Det slo derimot La Liga fast at han gjer tidlegare i overgangssagaa.

– Det er absolutt tydeleg at klausulen ikkje er gjeldande, skriv Jorge Messi i brevet, som er gitt att av mellom anna Marca.

Fleire spanske medium har meldt at det vil komme ei skriftleg stadfesting på at Messi vil bli verande i Barcelona gjennom fredagen.

Brevet frå Messis far seier ikkje noko om det, men argumenterer derimot for at Messi gratis kan forlate klubben.

(©NPK)