Leverkusen stadfestar: Havertz på veg til Chelsea

sport

Det stadfestar den noverande arbeidsgivaren til 21-åringen Bayer Leverkusen fredag. Dermed er det etter alle solemerke berre eit tidsspørsmål før Chelsea har ytterlegare ei storsignering på plass.

Havertz skal ha fått løyve av Tysklands landslagssjef Joachim Löw til å reise til London fredag.

– Eg har snakka med Oliver Bierhoff og Joachim Löw om dette dei siste dagane, seier Leverkusens sportsdirektør Rudi Völler.

Bierhoff er manager for det tyske landslaget.

– Det tyske fotballforbundet forstår at dette er ein spesiell situasjon for spelaren og for oss som klubb. Så kan Kai finne ut av ting i London med vår støtte, seier Völler vidare.

Stjernekjøp

Samtalane om ein overgang for Havertz har gått føre seg i lang tid.

Chelsea-manager Frank Lampard har for alvor rusta opp spelarstallen føre Premier League-sesongen som no står for døra. Tidlegare i overgangsvindauget i sommar har Chelsea sikra seg Leipzig-spissen Timo Werner, Hakim Ziyech frå Ajax, midtstopparen Thiago Silva frå Paris Saint-Germain (lån) og Leicester-backen Ben Chilwell.

Midtbanespelar Havertz har spelt for Leverkusen i heile karrieren sin og står med 36 mål på 118 kampar for klubben. I tillegg har han bidrege med 25 målgivande pasningar.

Høg prislapp

Han fekk seniordebuten sin for klubben i oktober 2016. Dei siste sesongane har han vorte ein av Leverkusens store frontfigurar.

Både Sky Sports og den tyske storavisa Bild har tidlegare rapportert at Chelsea betaler 80 millionar pund i overgangssum no. I tillegg skal avtalen mellom klubbane visstnok innehalde moglege tilleggsutbetalingar på ytterlegare 20 millionar pund.

Dermed kan i så fall Havertz til slutt få ein samla prislapp på rundt ein milliard norske kroner.

(©NPK)