Haaland og King på topp for Noreg, Normann og Thorsby startar for første gong

Normann og Thorsby speler begge frå start for Noreg for første gong. Dei to spelarane i troppen som har vore smitta av koronaviruset, fekk begge tillit av Lars Lagerbäck i den første landskampen etter viruspausen.

Thorsby var blant fleire smitta Sampdoria-spelarar i mars, Normann ein av fleire smitta Rostov-spelarar i juni.

Resten av midtbanen blir utgjord av Sander Berge og kaptein Stefan Johansen. Dei fem bakarste er dei same som i førre Ullevaal-kamp i november i fjor, då Noreg slo Færøyane og spelte den 15. strake sin heimekamp utan tap.

Noreg (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 4 Tore Reginiussen, 3 Kristoffer Ajer, 2 Haitam Aleesami – 8 Stefan Johansen, 15 Sander Berge, 21 Mathias Normann, 20 Morten Thorsby – 7 Joshua King, 23 Erling Braut Haaland.

