Boasson Hagen til kort i spurten etter dramatisk Tour de France-etappe: – Surt å bli toar

Edvald Boasson Hagen var einaste nordmann som sat med i hovudfeltet heile vegen til mål og var utruleg nær den første etappesigeren sin sidan 2017. Nordmannen tok kommandoen og opna spurten tidleg.

Til slutt vart han slått klart av Van Aert. Boasson Hagen slo frustrert i styret då han trilla i mål som nummer to.

– Når du er så nær ein siger, er det så klart surt. Men laga gjorde ein veldig god jobb for meg. Det var synd eg ikkje klarte litt til på slutten, men det vart ein lang spurt. Eg måtte berre opne, sa Boasson Hagen til TV 2.

– Så klart eg kunne ha opna spurten nokon meter seinare, men farten gjekk veldig ned og eg måtte eigentleg berre halde fram med den farten eg hadde. Eg er greitt fornøgd med trykket i dag, så får vi berre jobbe vidare, sa nordmannen.

Det vart ein dramatisk etappe til Lavaur. Bora-laget sette i gang eit veldig hardkøyr frå start, og kvilte ikkje før dei hadde komme midtveges i etappen og feltet var sprengt i fillebitar. Det som skulle bli ein etappe der spurtarane fekk skine, vart dermed heilt annleis.

– Det gjekk ekstremt fort, og i starten var det vanskeleg å vere med i gruppa, sa Boasson Hagen.

Tok over

Bora-laget køyrde for Peter Sagan, som tok over den grøne poengtrøya då han vart nummer to på den innlagde spurten.

– Det var venta at nokre få ryttarar ville gå i brot frå start, men ikkje at eit heilt lag skulle gjere det, small det frå TV 2-kommentator Christian Paasche.

Alexander Kristoff og dei andre reine spurtarane vart spelte på sidelinja av Bora-angrepet. Kristoff slapp tidleg, og han vart liggjande i bakre gruppe som etter ein firedel av etappen allereie var køyrt av med fem minutt.

Drama

I avslutninga av etappen vart det dramatisk igjen då sidevinden slo til. Ineos-laget utnytta det og sette opp farten. Det allereie reduserte hovudfeltet vart splitta, og fleire kandidatar i samandraget var blant dei som hamna bak splitten.

Tadej Pogacar, Richie Porte, Bauke Mollema, Mikel Landa og Esteban Chaves var blant samanlagsryttarane som fall av. Edvald Boasson Hagen beit seg likevel fast i hovudfeltet, både då Bora-laget køyrde frå start og då Ineos-laget utnytta sidevinden.

Adam Yates var vaken då tempoaukene førte til at feltet sprakk opp og beheld den gule leiartrøya.

