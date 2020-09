Strammare pandemigrep på Ullevaal

sport

Den omfattande Uefa-protokollen har ei lang rekkje punkt fordelt på 32 sider.

Det blir kravd ein negativ covid-19-prøve òg for mediefolka for å kome inn i Noreg.

– Dei rekk ikkje å få analysert prøvene i tide. Dei skulle etter planen kome torsdag kveld, men no kjem det ingen. Eg kan faktisk ikkje hugse nokon gong tidlegare at ein Noreg-motstandar for A-landslaget på Ullevaal ikkje har hatt med seg ein einaste journalist, seier Jon Jamessen i Norges Fotballforbund til NTB.

Han har jobba med presse og TV i fleire tiår i NFF.

Det var hektisk aktivitet på stadion frå tidleg torsdag. NFF må levere på alle punkt for å få godkjent frå UEFAs observatørar i samband med Austerrike-oppgjeret.

Eventuelle gleppar kan spele inn med tanke på Serbia-kampen 8. oktober.

Torsdag måtte mediefolk på Ullevaal bere munnbind òg utandørs under Noregs trening. Slik vil det vere heilt til pressekonferansen etter kampen er slutt litt før midnatt fredag.

Dei norske spelarane lever så godt som innelukka på spelarhotellet. Kontakt med venner, agentar og familie må føregå digitalt.

