Serbia-avgjerda lèt vente på seg

sport

Noregs EM-omspel mot serbarane er planlagt spelt 8. oktober i Oslo. Det blir kravd eit unntak frå innreisereglane for spelarar med base utanfor Schengen-området.

Dette vart innvilga til Noregs kamp mot Austerrike fredag. Raja seier dette til NTB om status rundt eit mogleg unntak:

– Vi er veldig godt kjende med problemstillinga, og helsestyresmaktene vil gjere vurderingar knytt til både denne og andre kampar. Sidan smittesituasjonen er uføreseieleg er det for tidleg å seie noko om dette no. Men eg kan forsikre alle fotballglade nordmenn om at eg og regjeringa jobbar målretta med dette. Eg er òg i fortløpande dialog med fotballforbundet, og vi kjem tilbake til saka straks helsestyresmaktene er klare med si vurdering, seier Raja til NTB.

Førebels opnar ikkje karanteneavgjerdene i covid-19-forskrifta for unntak for innreise av lag utanfor Schengen til internasjonale idrettsarrangement i Noreg.

– Vi er veldig trygge på Ullevaal. Vi håpar sjølvsagt at vi kan spele her, seier Stefan Johansen.

Slår Noreg Serbia, ventar «finale» mot anten Israel eller Skottland i november. Vinnaren her får plass i EM-sluttspelet neste år.

Det kan bli Noregs første A-landslagssluttspel for menn på 21 år.

(©NPK)