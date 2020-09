Reitan braut opningsrunden på europatouren i Spania

sport

Då var Reitan, som var einaste norske deltakar, sju slag over par etter tre bogeyar og to dobbeltbogeyer.

Han spelte dei første fire hola på par, men så starta problema. Det vart bogey på 5. hol, dobbeltbogey på 7. hol, bogey på 8. og 9. hol. Då det vart ny dobbeltbogey på 10. hol, hadde Reitan fått nok og gjekk av bana i Sotogrande.

Reitan braut òg si førre turnering, Wales Open for to veker sidan. Då avbraut han 2. runde etter seks hol då han var totalt 18 slag over par (11 første dag, 7 den andre).

