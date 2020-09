Organisasjon: Dramatisk auke av diskriminering i fotballen

sport

Det fortel den London-baserte antirasismeorganisasjonen Kick It Out, ifølgje BBC. Auken frå 313 rapporterte tilfelle i 2018/19-sesongen til 446 i 2019/20 skjer sjølv om ein del kampar sist sesong vart spelte for tomme tribunar som følgje av koronapandemien.

Kick It Out fekk 53 prosent fleire rapportar om rasisme, medan det var ein auke på heile 95 prosent når det gjeld diskriminering på bakgrunn av seksuell legning.

Samtidig viser ei meiningsmåling frå YouGov at 71 prosent av 1.000 spurde fotballsupporterar har sett rasisme mot fotballspelarar i sosiale medium. 30 prosent av dei spurde har høyrt rasistiske kommentarar eller songar under fotballkampar.

– Rapporten vår indikerer ein bratt auke i diskriminering dei siste to åra. Og vi veit at meldingane som kjem inn til Kick It Out berre er toppen av isfjellet. Vi rapporterer berre det som kjem inn til oss, seier Kick It Out-sjef Sanjay Bhandari.

(©NPK)