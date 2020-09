Lagerbäck trur på ein liten heimefordel trass tomme tribunar

sport

Fredag får Noreg den første testen sin på eit folketomt Ullevaal stadion mot Austerrike i UEFAs nasjonsliga. Gevinsten av fullsette tribunar er plutseleg borte.

Kva er så igjen av fordelen av å spele i eige land?

– Det er vanskeleg å bedømme. På ein måte trur eg at spelarane på begge lag no er vane med å spele for tomme tribunar. Men eg trur framleis det er ein liten heimebanefordel sjølv utan publikum, seier Lagerbäck til NTB.

– Eg har ikkje noka stor erfaring med dette. Det er første gong eg leiar eit lag føre eit heilt tom stadion. Den store fordelen er jo at eg kommunisere direkte med spelarane, seier landslagssjefen.

Trygt

Premier League-spelarane Stefan Johansen og Sander Berge er begge aktuelle for å starte kampen.

– Vi er ganske trygge her på Ullevaal, og eg veit ikkje kor mykje det betyr med fans eller ikkje. Vi skulle helst hatt publikum, men vi må berre innrette oss etter det, seier Johansen.

– I England har eg sett at visse lag blir veldig komfortable når dei ikkje kjenner det trykket frå tribunane. Men i alt i alt er det berre å gå utpå der og trykkje til, seier midtbanekollegaen Berge.

Viktig

Noreg spelar ny kamp måndag i Belfast mot Nord-Irland. Også han går utan publikum og inngår i nasjonsligaen.

I oktober skal det norske laget ut i spel tre gonger i Oslo i løpet av berre sju dagar. Første moglegheit kjem mot Serbia og er «semifinalen» i EM-omspelet.

Det blir høgst sannsynleg ikkje tilskodarar på kampar resten av 2020.

Andre utfordringar for Noreg i nasjonsligaen i år:

11. oktober: Noreg – Romania.

14. oktober: Noreg – Nord-Irland.

15. november: Romania – Noreg.

18. november: Austerrike – Noreg.

