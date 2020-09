Celtic henta Premier League-profil: Ajer-flytting truleg meir aktuelt

sport

Ajer har snautt to år igjen av kontrakten sin med Glasgow-klubben.

– Det kan vere at dette (Duffy-lånet) aktualiserer at Celtic vil gjere ein god handel med Ajer i dette overgangsvindauga. Per no er det stille om dette, men det skal bli interessant å sjå om hjula byrjar rulle, seier BBC-kommentator Liam McLeod til NTB.

Han har følgt Celtic svært tett i mange år.

Celtic-fan

Duffy kjem frå Brighton. Han skal ha sagt nei til eit par engelske eliteserieklubbar for å flytte til Glasgow. Iren Duffy var ihuga Celtic-fan som barn og ungdom.

– No får eg Celtic-draumen min oppfylt, sa han i intervju onsdag.

Duffy spelte 122 kampar for Brighton i løpet av fire sesongar. Han har òg 33 A-landskampar for Irland.

Ajer har vore linka til overgangar til fleire større klubbar dei siste månadene. Celtic skal sjå for seg å kunne få mellom 160 og 200 millionar kroner for nordmannen. Han kosta cirka 6 millionar då han vart kjøpt frå Start som 17-åring sommaren 2016.

Kraftsalve

Det vil vere kjempebutikk for Celtic, som fekk knallhard kritikk etter tapet for Ferencváros i Champions League-kvalifiseringa nyleg. Ajer slapp heller ikkje unna tøff omtale i skotske aviser.

Manager Neil Lennon kom med eit svært omtalt utspel etter nederlaget.

– Fleire spelarar ønskjer seg bort. Dersom dei ikkje vil vere her, må vi gjere noko med det. Det er nokre spelarar som har skapt «bølgjer» rundt dette det siste halve året. Eg seier dette no fordi det har irritert meg, sa han.

