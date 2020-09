Tre PSG-spelarar smitta av koronavirus

sport

Måndag opplyste klubben at dei mistenkte at to spelarar var smitta av viruset. Onsdag stadfestar fotballgiganten at tre spelarar er smitta.

– Helsetilstanden deira er ganske tryggjande. Dei følgjer allereie den gjeldande helseprotokollen, heitte det ifølgje nyheitsbyrået AFP måndag.

Meldinga om koronatilfella kjem ei dryg veke etter at PSG spelte meisterligafinale (0-1-tap) mot Bayern München. Ei rekkje franske toppklubbar har hatt smittetilfelle dei siste vekene, blant dei Lyon, Marseille, Rennes, Nantes og Montpellier.

PSG skal etter planen starte ligasesongen borte mot Lens 10. september.

