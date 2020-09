NFF med ny deadline for breiddefotballen – kan serieopne i oktober

sport

Det kjem fram av eit brev forbundsleiinga sende til regjeringa tysdag. Brevet, som er signert fotballpresident Terje Svendsen, er stila til kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H).

Regjeringa varsla sist fredag at ho ikkje vil gjere nokon ny vurdering rundt opning av breiddeidretten før tidlegast i midten av september. Det meiner NFF er siste frist dersom det framleis skal kunne gjennomførast seriespel i lågare divisjonar.

«Dersom ikke breddefotballen kommer i gang med kontakttrening innen midten av september må NFF dessverre avlyse serien for 2020», heiter det i brevet til Høie og Raja.

Tidlegare har både fotballforbundet og Divisjonsforeningen, som mellom anna representerer klubbane i 3. divisjon for menn, sat deadline for oppstart av aktivitet endå tidlegare.

Nye format

Norges Fotballforbund opplyser at det no finst forslag til nye og tilpassa turneringsformat for å berge sesongen i lågare divisjonar. Som følgje av bekymringa til styresmaktene for auka smittefare ved reiseverksemd, er denne planlagt redusert til eit minimum.

Det betyr mellom anna at det blir lagt opp til at divisjonane blir delte opp i kortreiste puljar.

Dei nye formata opnar for at dei første kampane kan komme til å bli spelt så seint som i oktober. Det har neppe skjedd i norsk fotball tidlegare.

«I plan for oppstart har NFF lagt opp til trening med kontakt senest fra midten av september og kamper fra begynnelsen av oktober», skriv fotballpresident Svendsen.

Han understrekar òg at det store fleirtalet av klubbane framleis ønskjer å gjennomføre sesongen, sjølv om frustrasjonen over dei stadige utsetjingane er stor.

Skadelidande

Dei forenkla turneringsformata som no finst skisserer eksempelvis ein plan der dei seks avdelingane i 3. divisjon blir delte i to, slik at dei utgjer 12 avdelingar a sju lag. I kvar av desse skal det spelast enkel serie.

Kva som skal gjerast rundt opprykk og nedrykk er ikkje endeleg vedteke.

– Vi ser på alternative former for nedrykk. Det er ikkje nødvendigvis 18 lag som rykkjer ned, slik det normalt ville vore, seier Divisjonsforeningens leiar Kari Lindevik til NTB.

Ho peikar på at fleire klubbleiarar har stilt spørsmål ved rettferda i at det blir gjennomført nedrykk i det som i så fall blir ei forenkla utgåve av 2020-sesongen.

Lindevik peikar òg på at oppstart av kampar første helga i oktober vil gi klubbane kort tid til trening, oppkøyring og førebuingar. Ho opplyser vidare at ein treng rundt halvannan månad på å gjennomføre den forenkla 3. divisjonssesongen.

Utfordringar rundt baneforhold, banekapasitet og vêrforhold kan samtidig komplisere biletet.

50.000 spelarar

I argumentasjonen sin for at breiddefotballen må få grønt lys innan midten av september, peikar NFF mellom anna på at smittetilfella i toppfotballen har vore få etter at han vart starta opp igjen.

Det har så langt vore opna for treningar og kampar på dei tre øvste nivåa i norsk herrefotball og dei to øvste nivåa på kvinnesida.

Ifølgje NFF er det rundt 50.000 spelarar som så langt ikkje har kunna utøve idretten sin på vanleg måte i 2020. Fotballen fryktar stort fråfall.

– Den gruppa som lir under ikkje å få spele fotball no, er vaksenungdom. Dei blir utolmodige. Vi er redde for at dei gir opp, og det har kanskje mange allereie gjorde, seier Lindevik.

Ho forstår ikkje at klarsignalet frå regjeringa har drygd så lenge.

– Det er heilt uforståeleg så flink som fotballen har vore med omsyn til å ta vare på smittevernet, seier Divisjonsforeningens leiar.

NFF ber om eit svar frå styresmaktene på brevet på tysdag innan midten av september. Då vil truleg òg ei ny generell tilråding rundt opning av breiddeidretten finnast.

