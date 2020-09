Landslagsspelar Normann om virusopplevinga: – Var eigentleg aldri langt nede

sport

Russland-proffen Normann var ein av seks Rostov-spelarar som avla positiv prøve i juni.

Heile 42 spelarar og tilsette i klubben vart sett i karantene etter sjukdomsutbrotet. Den russiske ligaen hadde koronapause frå 15. mars til midten av juni.

– Vi hadde ganske mange testar i klubben. Då visste det seg at eg var positiv. Eg hadde feber, følte meg dårleg og vart sendt heim i to vekerskarantene. Eg hadde eigentleg alle symptom. Ingen smak, inga lukt, var forkjølte og hadde feber, seier Normann til NTB.

Innelåst

I tida etterpå var han mest fokusert på å følgje smittevernopplegget til klubben.

– Tanken min var berre å gjere det eg fekk beskjed om. Sitje heime i to veker. Deretter tok eg ein ny test, og regelen var at eg måtte ha to negative testar etter kvarandre, seier Normann.

– Eg var eigentleg aldri langt nede. Eg var berre innstilt på å komme raskt tilbake. No har eg ingen problem, la landslagsspelaren til.

Normann har òg merka dei strenge smitteverntiltaka i russisk fotball. I periodar har han budd på treningsanlegget i Rostov etter pålegg frå klubben.

Normann har spelt i russisk fotball sidan 2018-19-sesongen og skaffa seg eit særs godt rykte.

Fordel?

Russland-proffen er i Noreg og førebur seg til kamp i Uefas nasjonsliga mot Austerrike fredag (Oslo) og borte mot Nord-Irland i Belfast (måndag).

Onsdag deltok han, debutanten Patrick Berg og Lars Lagerbäck på pressekonferansen på Ullevaal stadion. Den føregjekk etter den svært strenge Uefa-protokollen.

Normann har fleire kampar i kroppen etter at den russiske eliteserien starta opp tidlegare enn mange andre ligaer i Europa. Det gjer at 24-åringen truleg er høgaktuell for ein startplass mot Austerrike.

– Han har like gode sjansar (til å starte) som dei andre som er her, seier Lagerbäck.

Kampane dagane som kjem er viktige med tanke på nasjonsligaen, men EM-omspelet mot Serbia (8. oktober) har prioritet éin for landslaget i tida som kjem.

Siger i den og så mot anten Skottland eller Israel, sender Noreg til EM-sluttspelet neste år.

(©NPK)