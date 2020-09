Dramatikk etter Tour-etappen, Alaphilippe fråteke leiartrøya for ulovleg langing

sport

Den franske Deceuninck-Quick-Step-ryttaren forsvarte utan problem trøya på ein dag utan eit einaste ordentleg brotforsøk, men ein halv time seinare var det Adam Yates som vart ropt fram på podiet for å ikle seg den gule leiartrøya.

Alaphilippe vart pålagt 20 sekunds tidsstraff for ureglementert å ha fått drikke på dei siste 20 kilometrane av etappen. Dermed fall han til 16.-plass.

– Det var ikkje sånn eg såg for meg at eg skulle ta trøya. Eg veit ikkje eingong kva som skjedde, berre at Julian har fått ei tidsstraff, sa Mitchelton-ryttar Yates i eit intervju vist på TV 2.

Briten har to slovenarar nærast seg. Han er tre sekund føre Primoz Roglic og sju føre Tadej Pogacar.

(©NPK)