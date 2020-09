Casper Ruud vende i tide: – Eg auka intensiteten

sport

Ruud låg under 0–2 i sett og eitt brot i det tredje. Han hadde òg misbrukt 13 av 14 brotball i kampen mot beskjedent rangerte Mackenzie McDonald (243 mot Ruuds 37).

– Sjølv om eg tapte dei første to setta, følte eg at eg var nær og at det var ein jamn kamp, seier Ruud til NTB etter den dramatiske kampen.

Vende

For første gong vann Ruud ein kamp etter å ha tapt dei to første setta, og etter 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 er han klar for 2. runde.

– Eg følte at første settet vart stole litt frå meg, eg leidde 4-1 og hadde breakball til 5-1, det var nær heile vegen, fortel han.

Så vende det.

– Eg spelte med høg intensitet frå første til siste poeng. Då eg klarte å bryte McDonald tilbake i tredje settet, prøvde eg å auke intensiteten ytterlegare. Heldigvis klarte eg det, seier 21-åringen frå Snarøya.

Treningskompis neste

25-årige McDonald ville ikkje vere noko offerlam. Spelaren som i 2018 tok seg heilt til 4. runde i Wimbledon såg ei stund ut til å skulle vinne i tre strake sett, men han var sjanselaus då Ruud kom i siget, og det er nordmannen som kan sjå fram til kamp mot finske Emil Ruusuvuori i 2. runde, truleg torsdag.

21-åringen frå Helsingfors er omtalt som ein av dei mest lovande spelarane frå det nordlege Europa, og han har trena saman med Ruud ved Rafael Nadals tennisakademi på Mallorca.

– Han er ung og eit stort talent, og eg er førebudd på at det kan bli ein ny tøff kamp. Eg veit at han trivst her på hardcourten, seier Ruud om treningskompisen, som er ranka som nummer 92 i verda.

Lang dag

Ruud tok den første sigeren sin sidan turneringstennis starta opp igjen etter koronapausen. Han er første nordmann som har vore seeda i ei Grand Slam-turnering, og han er for første gong vidare i hovudturneringa i US Open.

Spelarane kom på banen til oppsett tid, men vart sendt i garderoben igjen fordi det byrja å regne. Då kampen på bane 4 omsider kom i gang, var det nesten halvannan time forseinka. Dei skulle bli der i nesten fire timar.

