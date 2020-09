Warholm spring truleg i Roma – Friidrettsforbundet vil tilpassa NM-programmet

sport

Stemnet i Roma blir arrangert torsdag 17. september, og dei norske som er aktuelle for start i den italienske hovudstaden er Vladimir Vukicevic, Amalie Iuel, Hedda Hynne og dessutan Jakob og Filip Ingebrigtsen.

Helga etter er det NM på Askøy.

– Mest sannsynleg stiller Karsten i Roma, men ikkje noko er avklart enno. Når det gjeld resten av dei, er heller ikkje noko endeleg avgjort. Ingen flybillettar er bestilte, seier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund Erlend Slokvik til NTB.

Forplikta

NM på Askøy blir arrangert frå 18. til 20. september. Der er utøvarane forplikta til å stille.

– Vi jobbar med å tilpassa NM-programmet slik at ingen som er med i Roma, må vere med i noka øving i NM fredagen etter. Vi skal ha eit møte med arrangøren onsdag og håpar å kunne flytta enkelte øvingar frå fredag til laurdag, seier Slokvik.

Toppidrettssjefen har fått stadfesta at deltakinga frå utøvarane i Roma blir definert som arbeidsreise. Dermed går det an å følgje eit forenkla karantene-opplegg, slik koronaforskrifta til norske styresmakter opnar for.

– Det har vi fått avklart med Norges idrettsforbund. Utøvarane får start- og premiepengar og er under kontrakt med forbundet. Løparane er avhengige av å levera ein negativ test for covid-19 i etterkant av stemnet for å kunne delta i NM, og dersom øvingar blir flytta frå fredag til laurdag, lèt det seg kombinera å delta, både i Roma og i NM, seier Erlend Slokvik.

Form

Ei rekkje norske friidrettsutøvarar har dokumentert form i dei siste vekene, og då er det naturleg at det freistar å delta i Roma.

Karsten Warholm er ein av desse. 24-åringen var berre ni hundredelar unna verdsrekord på 400 meter under Diamond League-stemnet i Stockholm 23. august.

I Roma kan Warholm få sjansen på ny.

