sport

30-åringen med ti A-landskampar for Noreg skal den neste sesongen spele for Ural. Han har skrive under på ein kontrakt som strekk seg ut juni 2021.

Strandberg, med ei fortid i norske Bryne, Mandalskameratene, Vålerenga og Rosenborg, var lånt ut til Ural og fekk 13 kampar for klubben frå januar til juni 2019.

Sist sesong vart det berre 12 kampar for italienske Trapani på nivå to.

Ural har allereie starta serien i Russland. Dei ligg på 11.-plass med seks poeng etter seks kampar.

(©NPK)